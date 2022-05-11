انطلاق الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد غدًا الخميس

بنغازي 11 مايو 2022 (وال)- تنطلق مساء يوم غد الخميس 12 مايو، مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدرجة الأولى لكرة اليد لفرق التجمع الأول الموسم 2021 – 2022، بإقامة ثلاث لقاءات.

سيقابل الأنوار فريق دارنس، يعقبه لقاء نجوم المرج بفريق الأخضر، وفي اللقاء الثالث سيجمع فريقي الأولمبي وقاريونس، وجميع هذه اللقاءات ستقام على ملعب الصالة الرياضية بنغازي.

يُشار إلى أن نتائج مباريات الأسبوع الأول لفرق التجمع الأول كانت قد أسفرت عن تفوق قاريونس على الأخضر بنتيجة 32 – 23، وفوز دارنس على نجوم المرج 40 – 18، وفوز الأولمبي على الأنوار بنتيجة 31 – 23. (وال) ف ح/ ر ت

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