الاتحاد المصراتي لفئة الأواسط يواصل تحضيراته بتونس

يواصل فريق الاتحاد المصراتي لفئة الأواسط تحضيراته بمدينة سوسة استعدادا لمنافسات لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز

الاتحاد المصراتي بيقادة المدرب التونسي جمال بن سالم رفع من وتيرة التحضيرات بإجراء تدريبابة صباحية و مسائية . هذا والمنتظر أن يخوض الفريق مباريات ودية في معسكره التحضيري أهمها مع فريقي النجم الساحلي والصفاقسي .

يشار إلى أن فريق الاتحاد المصراتي تأهل لمرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز عن المجموعة الثانية رفقة فريق الاتحاد والأولمبي فيما تأهل عن المجموعة الأولى فريق الأخضر والأهلي بنغازي وفريق الهلال .

المصدر | ليبيا االأحرار

