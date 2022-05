تتواصل بالمدينة الرياضية بمدينة مصراته فعاليات الدورة التأهيلية الخاصة بالمعد البدني للمستوى الثاني

الدورة التي تستهدف الجانب النظري والعملي تتواصل فعاليتها حتى نهاية الأسبوع الجاري بمشاركة خمسة وثلاثين متدربا من المدربين المحليين وبإشراف مباشر من الأكاديمية الأولمبية الليبية وبالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة مصراتة.

