تأهل المنتخب الوطني للكرة الحديدية إلى نهائي البطولة الإفريقية للعبة وذلك على حساب المنتخب التونسي بفارق نقطة واحدة 12 – 11 في تخصص الرافا الفردي تحت تسعة عشر عاما عن طريق اللاعب عبد المهيمن الزنتوتي .

من جانب آخر حقق اللاعب الليبي راشد سويسي الفوز بالمباراة الأولى بتخصص فردي ذكور في البطولة الإفريقية للكرة الحديدية بالجزائر على منتخب زامبيا بنتيجة 12 – 3 وفي المباراة الثانية على منتخب موزبيق بنتيجة 12 – 1

وبهذا الفوز ضمن سويسي التأهل للدور الربع النهائي قبل خوض مباراته الثالثة مع المنتخب الموريتاني بنفس المجموعة.

يذكر أن المنتخب الليبي للكرة الحديدية يشارك بعدد 10 لاعبين ذكور وإناث وبمشاركة 16 منتخبا إفريقيا.

المصدر | ليبيا الأحرار

The post منتخب الكرة الحديدية يتأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار