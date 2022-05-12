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إنتر بطلا لكأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن نادي إنتر من الفوز بلقب كأس إيطاليا للمرة الثامنة في تاريخه، بعد انتصاره على نادي يوفنتوس بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في روما، والتي امتدت لشوطين إضافيين بعد انتهاء وقتها الأصلي بنتيجة 2-2.

تقدم إنتر مبكرا عبر باريلا في الدقيقة السادسة، وقلب يوفنتوس الطاولة في الدقيقتين 50 و 52 عبر ساندرو وفلاهوفيتش على التوالي، إلا أن إنتر تمكن من إحراز التعادل في الدقيقة 80 عبر ركلة جزاء أحرزها هاكان.

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين، لينجح بيرسيتش بتسجيل هدفين لإنتر في الدقيقتين 99 و 102، وليحسم إنتر نهائي الكأس ويخرج يوفنتوس من الموسم دون أي لقب للمرة الاولى في تاريخه منذ 10 أعوام.

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قناة 218 الليبية

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