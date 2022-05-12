الاتحاد المصراتي يتفوق على الشط بثلاثية نظيفة

مصراتة 12 مايو 2022 (وال) ـ صعد الاتحاد المصراتي إلى المركز الرابع على لائحة سلم المجموعة الثانية، عقب تفوقه على ضيفه الشط بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مصراتة الدولي.

المقابلة التي جرت – أمس الأربعاء – وتوسطها الحكم ( عبد الباسط شهوب )، انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأجل حسم تسجيل الأهداف إلى الشوط الثاني، والذي جاء مغايراً تماماً عن سابقه.

في النصف الثاني، تحسن أداء الاتحاد المصراتي كثيراً، بغية تغيير لوحة الأهداف، وعند مطلع الدقيقة الـ 57 ، وذلك عن طريق ضربة رأسية من مهاجمه الكونغولي ( بكاكي كريست )، الذي أسكن الكرة على يمين الحارس ( أحمد بالأشهر ).

المد الهجومي للاتحاد المصراتي تواصل، لاسيما أن الدقيقة الـ 61 شهدت هدفا ثانيا للاتحاد المصراتي، وذلك بعد هجمة مرتدة قادها ( بلقاسم رجب ) ، ممرراً كرة عرضية تمكن من خلالها اللاعب ( أيمن عمير ) مضاعفة النتيجة بهدف ثاني، لينجح بعد هدف ( عمير ) مباشرة في الدقيقة الـ 63 اللاعب ( رويد بن حامد ) من إضافة الهدف الثالث باللقاء.

وبهذا الفوز، صعد الاتحاد المصراتي إلى المركز الرابع برصيد (23) نقطة، مبقياً على حظوظه في التأهل للدور السداسي، في حين تجمد رصيد الشط عند النقطة الـ4 ، متذيلاً بها ترتيب المجموعة الثانية. ( وال ـ مصراتة )

تقرير : سيف إمبية

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