دارنس في صدارة مؤقتة لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

بنغازي 12 مايو 2022 (وال) ـ تغيب مساء أمس الإربعاء فريق نجوم المرج، عن لقائه أمام فريق الأولمبي ضمن مباريات الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد الموسم الرياضي 2021/2022 لفرق التجمع الأول المقامة على صالة بنغازي الرياضية وبهذا تم احتساب نتيجة المباراة لمصلحة فريق الأولمبي 10/0 .

كما تمكن فريق قاريونس ـ في اللقاء الثاني وعلى ذات الصالة الرياضيةـ من تحقيق فوزه الثاني على فريق الأنوار 35/30 ، تلاه لقاء فريقي دارنس والأخضر المنتهى بتفوق دارنس بفارق عشرة أهداف 31/21 وليصبح مؤقتا في صدارة التجمع. (وال ـ بنغازي) ف ح

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