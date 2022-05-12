اخبار الرياضة

دارنس في صدارة مؤقتة لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

تم النشر منذُ 43 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 بنغازي 12 مايو 2022 (وال) ـ تغيب مساء أمس الإربعاء فريق نجوم المرج، عن لقائه  أمام فريق الأولمبي ضمن مباريات الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة اليد الموسم الرياضي 2021/2022 لفرق التجمع الأول المقامة على صالة بنغازي الرياضية وبهذا تم احتساب نتيجة المباراة لمصلحة فريق الأولمبي 10/0 .

كما تمكن فريق قاريونس  ـ في اللقاء الثاني وعلى ذات الصالة الرياضيةـ   من تحقيق فوزه الثاني على فريق الأنوار 35/30 ، تلاه لقاء فريقي دارنس والأخضر المنتهى بتفوق دارنس بفارق عشرة أهداف 31/21 وليصبح مؤقتا في صدارة التجمع. (وال ـ بنغازي) ف ح

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك