بثنائية “إعبيد” و “عمارة” المحلة يبتعد عن مناطق الخطر

طرابلس 12 مايو 2022 (وال) ـ أبتعد فريق المحلة الأول لكرة القدم عن مناطق الخطر، وشبح الهبوط إلى القسم الأدنى ، عقب تغلبه على نظيره الخمس بثنائية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب أبو سيلم.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الأربعاء – وتوسطها الحكم الدولي ( مفتاح العلمي )، نجح فيها المحلة من إنهاء النصف الأول لصالحه، وعند مطلع الدقيقة الـ 25 ومن كرة عرضية من الرواق الأيسر، تمكن اللاعب ( مالك أعبيد ) من تسجيل هدف المحلة الأول بلعبة ازدواجية ، لم يتمكن الحارس (أحمد عياد ) من التصدي لها وإبعادها بالشكل الصحيح.

هذا وشهدت المباراة، خروج الكرت الأحمر للاعب الخمس ( باسم الدلي )، وذلك في الدقيقة الـ 81 ، مما سهل مهمة المحلة من مضاعفة النتيجة ، فضلاً عن أن الدقيقة الـ 1+90 نجح البديل ( الهادي عمارة ) تعزيز النتيجة بالهدف الثاني، وذلك عندما استقبل كرة طويلة من منتصف الملعب مراوغاً بها حارس المرمى ( أحمد عياد ) وواضعاً كرته داخل الشباك الخالية.

يذكر أن فريق المحلة بهذا الفوز أصبح رصيده (17) نقطة، محتلاً بها المرتبة الثامنة، مبتعداً عن مناطق الخطر، وعن أقرب ملاحقيه الخمس الذي تجمد رصيده من النقاط عند النقطة الـ 13، محتلاً بها المرتبة ما قبل الأخيرة على سلم المجموعة الثانية. (وال ـ طرابلس) س إ

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