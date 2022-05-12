انتخاب مجلس إدارة نادي السويحلي وجمعيته العمومية

مصراتة 12 مايو 2022 (وال)- أجريت مساء أمس الأربعاء، انتخابات مجلس إدارة نادي السويحلي الرياضي وجمعيته العمومية، أسفرت عن فوز قائمة المهندس محمد عبد الكريم الرعيض بولاية ثانية رئيسًا للنادي.

وجاء فوز قائمة الرعيض بعد حصوله على عدد “118” صوتًا، وتستمر مدة رئاسته حتى عام 2026، ونائبه شعبان وهيبة وعضوية كلا من:

حسن شابة، عادل القريو، أحمد سبسي، وأبوزيد سوالم.

وجاء في انتخابات الجمعية العمومية سليمان عيسى كرئيسًا للجمعية العمومية، وعضوية كلا من: عادل أحميد، وعمر أعبيد، بعدد “108” أصوات. (وال) ف ح/ ر ت

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