ليبيا تحرز الذهب في بطولة أفريقيا للكرة الحديدية

أهدى عبد المهمين الزنتوتي أول ميدالية ذهبية للمنتخب الوطني للكرة الحديدية، ضمن البطولة الأفريقية للعبة التي تحتضنها الجزائر .

وواصل الزنتوتي تألقه بحصد الذهب في تخصص الرافا الفردي لسن تحت 19 عامًا أمام منافسه التونسي بفارق نقطة واحدة حيث حسم المواجهة بـ 12 نقطة مقابل 11.

وكان المنتخب الوطني للكرة الحديدية قد بلغ نهائي البطولة الأفريقية بكل جدارة، حيث يشارك بعدد عشرة لاعبين من بين 16 منتخبًا من القارة الأفريقية، وتطمح ليبيا إلى تحقيق العديد من الميداليات الملونة، وسط منافسة كبيرة مع بقية البلدان على غرار تونس والمغرب، إضافة إلى الجزائر مستضيفة البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية