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قبل جولة من نهاية الموسم .. أياكس يحصد لقب الدوري الهولندي

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توّج أياكس أمستردام بلقب الدوري الهولندي للمرة 36 في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه هيرنفين على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة .

سجل أهداف أياكس؛ كلٌّ من نيكولاس تاجليافيكو وستفين برغيوس وسباستيان هيلر إضافة إلى بريان بروبي وأنهى إدسون ألفاريز الخماسية، ليرفع أياكس رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن بي إس في آيندهوفن قبل جولة واحدة من اختتام الموسم.

وعقب تتويجه باللقب؛ أعلن أياكس تعيين ألفريز شرودر مدربًا للفريق خلفًا لإيريك تين هاج الذي سيقود مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.

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قناة 218 الليبية

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