الوداد يواجه بيترو الأنجولي.. وعينه على نهائي الأبطال

يسعى الوداد المغربي لحسم بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك عندما يواجه سهرة الجمعة بيترو الأنجولي في مباراة العودة إلى نصف النهائي.

وقطع الفريق البيضاوي خطوة كبيرة نحو التأهل للمباراة النهائية بفضل الفوز العريض الذي حققه في مباراة الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 3 أهداف لهدف وحيد.

وسيكون الوداد، خلال موقعة ملعب محمد الخامس، محرومًا من خدمات نجمه الليبي مؤيد اللافي، الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرباط الخارجي لركبته.

ويلاحق الوداد لقبه الثالث في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه سابقًا بنسختي عاميْ 1992 و2017.

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