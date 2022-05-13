كوتينيو يستمر ضمن كتيبة أستون فيلا حتى 2026

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الخميس، أن الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني هذا الشتاء، وقّع عقدًا دائمًا مع الفريق حتى عام 2026.

وأوضح برشلونة، في بيان نشره على موقعه، أن قيمة الصفقة كانت 20 مليون يورو، وأنه سيحصل أيضا على 50 % في حال إعادة بيع النجم البرازيلي إلى فريق آخر.

وكان كوتينيو قد تألق بشكل لافت مع ليفربول في الفترة بين 2013 و2018، قبل أن يتعاقد معه برشلونة مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 142 مليون يورو.

وفشل كوتينيو في فرض نفسه أساسيا في تشكيلة النادي الكتالوني الذي أعاره موسم 2019-2020 إلى بايرن ميونيخ الألماني، قبل إعارة البرازيلي مجددًا مطلع العام الحالي لأستون فيلا.

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