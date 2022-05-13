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الكاف يقرر تأجيل مباراتي الفراعنة في تصفيات الكان.. تعرف على السبب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على طلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقد قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية ، حيث تقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بدلاً من الثاني و السادس من الشهر ذاته.

جديرٌ بالذكر أن التأجيل جاء بسبب تعارض توقيت المباراتين مع مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي سيكون الأهلي المصري طرفًا فيها بنسبة كبيرة ، بعد فوزه ذهابًا خارج أرضه على وفاق سطيف برباعية.

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قناة 218 الليبية

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