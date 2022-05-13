اللافي ينتظر نتائج الكشف الطبي بعد عودته من فرنسا

كشف أنيس شاغو طبيب فريق الوداد الرياضي، آخر تطورات إصابة محترفنا الدولي الليبي مؤيد اللافي، التي تعرض لها خلال مباراة الجيش الملكي الأخيرة.

وأكد شاغو عودة اللافي للمغرب بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية في فرنسا، وأضاف شاغو في تصريحات صحفية أن اللافي عاد من فرنسا، حيث تم عرض إصابته على أحد الاختصاصيين في جراحة العظام.

وأشار طبيب الفريق إلى أن اللافي ينتظر التقرير الذي سيكون جاهزاً خلال اليومين المقبلين لتحديد جديد الإصابة، مبدياً تفاؤله الكبير بشأن حالة تعافي الدولي الليبي في أقرب وقت ممكن.

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