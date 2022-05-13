الفارسان “أبوقرين” و”المجراب” يحرزان ميداليتين جديدتين في بطولة تونس لقفز الحواجز

تونس 13 مايو 2022 (وال)- نجح ثنائي المنتخب الوطني شاهين أبوقرين وحسن المجراب، في إحراز ميداليتين جديدتين “فضية وبرونزية”، ضمن منافسات قفز الحواجز التي تنظمها تونس من 12 حتى 15 من شهر مايو الجاري.

وكان اليوم الأول من البطولة الدولية شهد فوز البطل شاهين أبوقرين بذهبية البطولة الدولية بتونس ارتفاع 105/ 110، فيما أحرز البطل إيهاب الزواوي فضية البطولة الدولية ارتفاع 105 /110.

وكان المنتخب الليبي لقفز الحواجز؛ قد استهل الخميس مشاركته في بطولة سكرة الدولية التي تستضيفها تونس من 12 حتى 15 من شهر مايو الجاري، حيث يبحث فرسان المتوسط عن تحقيق نتائج إيجابية وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات في هذه البطولة، التي يُشارك فيها بعدد ( 25 ) فارسًا في فئات الناشئين والمتوسطة والكبيرة. (وال)

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