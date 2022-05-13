ليبيا تشارك في اجتماع الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بالكويت

بحث وفد البرلمان الموجود حالياً في دولة الكويت مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ووزير خارجية الكويت أحمد الصبا، عدداً من القضايا العربية ذات الاهتمام المُشترك والتحديات الأمنية والإقتصادية التي تواجه الدول العربية، بما يُحقق الأمن والاستقرار بها والمنطقة، وفقاً لما نقله المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

مثّل الوفد الليبي الأعضاء إسماعيل الشريف وفوزية أبوغالية وسعاد الشلي، والذي ناقش مع المسؤولين الكويتيين أبرز التحديات التي تواجهها الدول المنتسبة لجامعة الدول العربية، جراء انتشار جائحة كورونا والحروب التي تنشأ في العالم وانعكاسها وتأثيرها على الدول العربية والمنطقة.

يشار إلى أن هذه المباحثات بين الجانبين الليبي والكويتي التأمت على هامش الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، الذي تحتضنه دولة الكويت هذه الأيام وضمن ترسيخ العلاقات الثنائية بين ليبيا والكويت.

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