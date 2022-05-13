لجنة من الفيفا تعاين ملعب شهداء بنينا الدولي ببنغازي

زارت لجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ملعب شهداء بنينا الدولي في مدينة بنغازي، لمعاينته وتأهيله للاستحقاقات الرياضية المقبلة- وفقاً لما أورده موقع ريميسا المختص بشؤون الرياضة وأخبارها نقلاً عن مصادره.

وذكر الموقع أن أنتوني المهندس المعتمد من الفيفا قد صرح بأن العشب الخاص بملعب بنينا والذي تم تركيبه مؤخراً هو بحالة جيدة، بعد أن تم الاختبار للحصول على شهادة الجودة FiFa Quality Pro.

وأوضح أنتوني أنه خلال الاختبار يتم بالتأكد من كمية المطاط وكمية الرمل، والتي يجب أن تكون مرتبطة بتكنيك العشب، متوقعاً “أن تكون النتائج جيدة وبنسبة كبيرة”-حسب وصفه.

ويستكمل خبراء الفيفا من خلال هذه الزيارة اختبار عشب الملعب، فيما يعد الخطوة الثالثة والأخيرة نحو الاعتماد والحصول على الشهادة، من خلال اتباع شركة الملاعب الحديثة القابضة لإنشاء الملاعب المعشبة الإرشادات والتعليمات المطلوبة منها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأرضية الجديدة لملعب شهداء بنينا قد استقبلت أول مباراة دولية رسمية -الأحد الماضي- وقد جمعت فريق الأهلي طرابلس مع ضيفه فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بتفوق الفريق الضيف بهدفين دون مقابل، كما يستعد الملعب لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني بالجولة الافتتاحية أمام منتخب بوتسوانا، ضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 التي ستستضيفها ساحل العاج.

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