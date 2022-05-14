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الوداد المغربي يبلغ نهائي أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهل الوداد الرياضي المغربي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله في إياب نصف النهائي أمام بترو أتلتيكو الأنغولي على ملعب محمد الهامس بالدار البيضاء.

أفتتح بيترو أتلتيكو أول أهداف المباراة في الدقيقة الحادية والعشرين عبر جيلسون مورييرا، وعدل الوداد النتيجة في الدقيقة الثامنة والعشرين عن طريق أمين فرحان في الدقيقة الثامنة والعشرين.

ليصعد الفريق المغربي إلى المباراة النهائية بعدما حسم مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وغاب المحترف الليبي مؤيد اللافي عن المواجهة بسبب الإصابة.

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قناة 218 الليبية

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