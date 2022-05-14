اخبار الرياضة

لأول مرة.. حكمة تقود نهائي كأس المغرب

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت لجنة التحكيم في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الحكمة بشرى كربوبي لقيادة المباراة النهائية لكأس العرش والتي ستجمع بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني على أرضية ملعب “الكبير لأكادير”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقود فيها امرأة مباراة نهائية لبطولة كروية في المغرب والوطن العربي.

وتعد الحكمة، البالغة من العمر 34 عامًا، أول حكمة مغربية تقود مباراة في البطولة المحلية وكان ذلك في العام 2020.

وسبق لبشرى كربوبي تولي مهمة حكم الفيديو المساعد في نهائي كأس أفريقيا الذي أقيم في فبراير الماضي، وجمع بين مصر والسنغال.

يُذكر أن الحكمة المغربية مرشحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لقيادة مباريات في نهائيات كأس العالم للسيدات التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا عام 2023.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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