مواجهة نارية مرتقبة.. ليفربول يلتقي تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد

يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، مواجهة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي تجمع بين ليفربول وتشيلسي.

ويطمح ليفربول إلى الظفر ب ثامن ألقابه في المسابقة، والتي كان آخرها في موسم(2005/2006)، وتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث فاز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية، وسيلعب نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد نهاية الشهر الحالي، وتتبقى له مباراتان في الدوري الإنجليزي.

من جانبه، يسعى تشيلسي الذي يمر بموسم صعب للغاية بتحقيق لقب كأس إنجلترا للمرة التاسعة، في آخر فرصة لفريق توماس توخيل لتفادي الخروج بموسم خالٍ من الألقاب، ومن جانب آخر الانتقام لخسارته من ليفربول في نهائي كأس الرابطة بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

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