كورونا لا زالت حاضرة.. الصين تعتذر عن تنظيم كأس آسيا 2023

اعتذرت الصين عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 لكرة القدم بسبب تداعيات جائحة كورونا، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في الصين خلال الفترة من 16 لشهر يونيو وحتى 16 من يوليو العام القادم.

وقال الاتحاد القاري في بيان: “بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم؛ قام الأخير بإعلام الاتحاد الآسيوي بعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023”.

وأضاف: سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة بالاستضافة ، وتضاف كأس آسيا إلى سلسلة أحداث في الصين واجهت الإلغاء أو التأجيل، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية “هانغجو 2022″، التي كانت مقررة في سبتمبر القادم.

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