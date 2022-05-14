رغم بقائه في الليغا .. إسبانيول يقيل مدربه مورينو

أقال إسبانيول مدربه فيسينتي مورينو وذلك بعد النتائج المتراجعة للفريق خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني.

وجاءت إقالة مورينو بعدما عانى الفريق خلال الموسم الحالي، حيث ضمِن حسابيًا البقاء في دوري الأضواء خلال الجولة الأخيرة، ويملك الفريق 40 نقطة من 36 مباراة، حيث تعرض للخسارة ست عشرة مرة هذا الموسم.

وترى إدارة النادي إن استمرار الفريق في دوري الدرجة الأولى يحتاج إلى تغيير الجهاز الفني.

وعين إسبانيول المدرب فيسينتي مورينو في أغسطس 2020 بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية قبل عودته بعد موسم إلى مصاف الليغا، من جهة أخرى أقال الفريق الكاتالوني مديره الرياضي فرانسيسكو روفيتي.

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