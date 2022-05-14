مدرب المنتخب الوطني للقوة البدنية لــ”وال”: اختيار خمسة لاعبين للمشاركة في بطولة العالم للكبار بجنوب أفريقيا

بنغازي 14 مايو 2022 (وال)- يدخل المنتخب الوطني للقوة البدنية اليوم السبت، في معسكر مغلق داخل نادي مخلوف الرياضي بمدينة بنغازي، وذلك استعدادًا لبطولة العالم للكبار المزمع إقامتها بجنوب أفريقيا.

هذا ويشرف على تدريب المنتخب المدرب الوطني طارق مخلوف، بهدف المشاركة في البطولة التي ستقام في منتجع صن سيتي الرياضي في الخامس من شهر يونيو المقبل، بعد غياب المنتخب عن المنافسات الدولية دام لثلاث سنوات متتالية؛ آخرها كان مشاركته في بطولة أفريقيا عام 2019 بجنوب أفريقيا وعاد متوجًا بالترتيب الأول.

وكالة الأنباء الليبية “وال”؛ أجرت زيارة لمقر معسكر مغلق داخل نادي مخلوف الرياضي بمدينة بنغازي، وألتقت مدرب المنتخب الوطني طارق مخلوف، للوقوف على استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة.

وقال المنتخب الوطني طارق مخلوف “أشكر وكالة الأنباء على زيارتها لنا وحرصها على متابعة أنشطة لعبة القوة البدنية، ومنها الاستعدادات لبطولة العالم للكبار، ودخولنا في معسكر مغلق داخل نادي مخلوف الرياضي بداية من مساء اليوم السبت، ويستمر حتى الثاني من شهر يونيو المقبل وهو موعد سفر بعثة المنتخب إلى جنوب أفريقيا مكان إقامة البطولة بمشاركة أكثر من 65 دولة”.

وأضاف مخلوف أنه “تم اختيار خمسة لاعبين في الأوزان المطلوبة وهي: 66/83/93/105/120، وهم: عدنان طلوبة، خليفة الحاسي، سني قنير، عبدالله هاجر، وإسلام مرواس، وسيكونون بإذن الله في الموعد متوجين بالقلائد والتراتيب المتقدمة”.

وأكد مخلوف على أن الاتحاد الليبي للقوة البدنية؛ هو الجهة الوحيدة التي قامت بالإشراف وتمويل ورعاية المنتخب، عبر توفيرها كافة المتطلبات اللازمة للبعثة بداية من إنطلاق الرحلة يوم 2/6/2022 وحتى العودة، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير على كل ماقاموا ويقومون به”. (وال) ف ح/ ر ت

كتب| فتحي حمزة

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