انطلاق الأسبوع الرابع من منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد التجمع الأول

بنغازي 14 مايو 2022 (وال)- تستأنف مساء اليوم السبت، منافسات أسبوع الرابع من منافسة بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم 2021/2022 لفرق التجمع الأول بإقامة ثلاثة مباريات.

في لقاء الأول؛ يلتقي فريق قاريونس نظيره نجوم المرج، وفي لقاء الثاني يجمع الأولمبي مع دارنس، وفي ثالث يلتقي فريق الأنوار فريق الأخضر.

وكانت قد أسفرت نتائج الأسبوع الثالث عن تفوق الأولمبي على فريق قاريونس 29 – 25، وانتصار دارنس المتصدر على الأنوار 32 – 19 ،وبفارق هدف وحيد تمكن فريق الأخضر من الفوز على نجوم المرج 28 – 29. (وال) ف ح/ ر ت

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