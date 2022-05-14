دجوكوفيتش يطيح بألياسيم.. ويبلغ نصف نهائي روما ماسترز

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميًا نصف نهائي بطولة روما لأساتذة التنس ذات الألف نقطة بفوزه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم بمجموعتين دون ردٍّ.

وحسم النجم الصربي المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل خمسة، قبل أن يواصل تألق وينهي المجموعة الثانية بعد شوط كسر التعادل بسبعة مقابل ستة، ليحسم دجوكوفيتش المباراة في زمن قدره ساعتين وتسع دقائق.

وسيلتقي نوفاك دجوكوفيتش، النرويجي كاسبر رود الذي أطاح بالكندي الآخر دينيس شابوفالوف بمجموعتين دون ردٍّ، كما تأهل الألماني ألكسندر زفيريف واليوناني ستيفانوس تسيتيباس إلى نصف نهائي البطولة.

وكان نوفاك دجوكوفيتش قد ودّع بطولة مدريد المفتوحة الأسبوع الماضي بالخسارة أمام حامل لقبها الإسباني كارلوس ألكاراث.

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