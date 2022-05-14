في سابقة بالعالم العربي.. امرأة تقود نهائي كأس المغرب

أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة التحكيم في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تعيين الحكمة بشرى كربوبي لقيادة المباراة النهائية لكأس العرش والتي ستجمع بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني على أرضية ملعب الكبير لأكادير.

وتعد هذه المرة الأولى التي تقود فيها امرأة مباراة نهائية لبطولة كروية في المغرب والوطن العربي.

وتعتبر الحكمة، البالغة من العمر 34 عامًا، أول حكمة مغربية تقود مباراة في البطولة المحلية وكان ذلك في العام 2020.

وستكون حكمة أخرى هي فتيحة الجرموني ضمن الطاقم المساعد لكربوبي في المباراة النهائية لكأس العرش.. التي يحتضنها الملعب الكبير لأكادير (جنوب)، وهي مؤجلة عن موسم 2019-2020.

وسبق لبشرى كربوبي تولي مهمة حكم الفيديو المساعد في نهائي كأس أفريقيا الذي أقيم في فبراير الماضي، وجمع بين مصر والسنغال.

يُذكر أن الحكمة المغربية مرشحة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لقيادة مباريات في نهائيات كأس العالم للسيدات.. التي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا عام 2023.