محاضرة للحكم الدولي محمد عبدالله حول “الأخطاء والقوانين والنظم الدولية على أرضية ملاعب كرة القدم”

بنغازي 14 مايو 2022 (وال)- ألقى الحكم الدولي الليبي محمد عبدالله، للتعريف الرياضيين بأبرز الأخطاء والقوانين والنظم الدولية على أرضية ملاعب كرة القدم، بدعوة من إدارة نادي خالد ابن الوليد بمدينة بنغازي.

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية؛ قال الحكم الدولي محمد عبدالله؛ إن “المحاضرة استهدفت بالدرجة الأولى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي خالد ابن الوليد، وتركزت على عدد من المحاور، لإيضاح ما يمكن إيضاحه للرياضيين”.

وأضاف عبدالله أن من أهم ما تم تركزت عليه محاور المحاضرة القوانين الخاصة بالأخطاء الناجمة عن حركة اليد والتسلل، إضافة إلى العقوبات وأسبابها، وضرورة الإلتزام بالقوانين والنظم الدولية على أرضية الملاعب.

من جهته، أشاد مدير الكرة بنادي خالد ابن الوليد رمضان البركي، بجهود الحكم الدولي محمد عبدالله وتلبيته الدعوة، مؤكدًا أن الرياضيين بلا شك قد استفادوا من هذه المحاضرة، وأنه بكل تأكيد سيكون هناك تراجع في عدد الاخطاء على أرضية الملاعب.

ودعا البركي كافة الأندية الرياضية إلى ضرورة استضافة الحكام الدوليين، من أجل تعريف الرياضيين بالقوانين والنظم الدولية وتحذيرهم، وتعريفهم بالأخطاء التي قد تعرضهم إلى لوائح العقوبات. (وال) ع م / ر ت

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