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ليفربول بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن ليفربول من الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، السبت، على حساب تشيلسي بعد الاحتكام لركلات الترجيح بنتيجة 6-5، وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

تناوب الفريقان على إهدار الفرص طيلة وقت المباراة، ولم تفلح محاولات المهاجمين المستمرة في التسجيل، بينما تلقى ليفربول ضربة موجعة بخروج مهاجمه محمد صلاح مصاباً في الدقيقة 33.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح ليسجل لليفربول ميلنر وتياجو وفيرمينو وأرنولد وجوتا وتسيميكاس، ويهدر ماني، بينما سجل لتشيلسي ألونسو وجيمس وباركلي وجورجينيو وزياش، وأهدر أزبيليكويتا وماونت

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قناة 218 الليبية

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