ليفربول يتوّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

أخبار ليبيا 24

رفع فريق ليفربول الإنجليزي رصيده إلى 8 ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي وهي المسابقة الأعرق في إنجلترا بعد تغلبه على فريق تشيلسي اللندني بركلات الترجيح.

وهذه المرة الأولى التي يتوّج بها ليفربول باللقب منذ 2006، وكان قد خسر نهائي 2011-2012 أمام تشيلسي.

وبهذا التتويج تساوى الريدز مع تشيلسي وتوتنهام بعدد الألقاب 8 وخلف مانشستر يونايتد 12 وأرسنال 14.

وشهدت المباراة في شوطها الأول خروج النجم المصري محمد صلاح (د33) بسبب الإصابة قبل قرابة أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني.

كما تعرّض قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك إلى إصابة في نهاية الوقت الأصلي وترك مكانه للكاميروني جويل ماتيب.

وأعلن الحكم نهاية المباراة بتعادل سلبي على مستوى النتيجة، ليخوض الفريقان شوطين إضافيين. لم تحمل دقائقهما الـ30 أي جديد رغم أنها لم تخلُ من بعض المحاولات.

وأحرز ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 6-5 على تشلسي بركلات الترجيح عقب التعادل من دون أهداف.