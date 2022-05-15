“برباعية” في شباك الطلحي .. التحدي يضمن البقاء بدوري الأضواء

المرج 15 مايو 2022 (وال) ـ جرت مساء – أمس السبت – المباريات المؤجلة، لحساب الجولة الـ 18 و الأخيرة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب بشير جودة في مدينة المرج ، ضمن فريق التحدي بقاءه ضمن مصاف دوري الأضواء، متقدماً إلى المركز السابع على سلم ترتيب المجموعة الأولى، حينما تغلب على فريق التعاون (4-2)، في المباراة التي قادتها صافرة الحكم الدولي ( محمد الزروق ).

الشوط الأول من اللقاء انتهى تحداوياً بنتيجة هدفين مقابل هدف، لاسيما على أن التحدي كان هو المبادر بالتسجيل، حيث نجح مهاجمه ( أحمد مكاري ) تسجيل أول الأهداف، وذلك عند الدقيقة الـ 8 ، فيما أضاف زميله ( أحمد العبار ) هدف الفهود الثاني في الدقيقة الـ 18 ،. هذا وتمكن التعاون المتأخر على صعيد النتيجة من تقليص الفارق، وذلك بواسطة لاعبه ( أمير شحات ) في الدقيقة الـ 29 ، لينتهي الشوط الأول على واقع هدفين للتحدي مقابل هدف لمصلحة التعاون.

في النصف الثاني ضغط التحدي على مرمى الحارس ( فتحي الطلحي ) بغية زيادة الغلة التهديفية، وعند مطلع الدقيقة الـ 49 لم يتمكن لاعب التعاون ( أمير شحات ) إبعاد الكرة عن مرماه، ليعلن بدوره عن ولادة هدف التحدي الثالث بنيران صديقة، واضعاً الكرة في شباك ( فتحي الطلحي ).

هذا وشهدت الدقيقة الـ 71 تقدماً على صعيد النتيجة للتحدي، وذلك عندما تمكن لاعبه ( محمد بوراوي ) من إمضاء الهدف الرابع، بيد أن الدقيقة الـ 2+90 ، استطاع فيها لاعب التعاون ( الشامخ القذافي ) تسجيل هدف فريقه الثاني، لتنتهي المباراة بعدها بتفوق التحدي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ويضمن التحدي بذلك البقاء ضمن مصاف دوري الأضواء.

وبهذا الفوز، صعد التحدي إلى المركز السابع على سلم ترتيب المجموعة برصيد (17) نقطة، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة الـ 20 ، محتلاً بها المرتبة السادسة على خارطة ترتيب المجموعة.

يذكر أن هذه المقابلة قادها طاقم تحكيمي، متكون من حكم ساحة الدولي ( محمد الزروق ) بمساعدة كل من مساعد أول الدولي ( مجدي كامل ) ومساعد ثاني ( محمد عوينه )، و ( موسى العريبي ) حكماً رابعاً، فيما أسندت مهمة مراقبة المباراة للحكم الأسبق ( فوزي الدولي ). (وال ـ المرج) س إ

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