بفوزه على الصداقة.. خليج سرت يخوض ملحق البقاء في الممتاز

تغلب خليج سرت على نظيره الصداقة بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب سرت، ضمن الجولة التاسعة والأخيرة من إياب المجموعة الأولى للدوري الممتاز.

وسجل محمد بلقايد أول أهداف المباراة في الدقيقة 13، وأضاف راندل وينشتر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من علامة الجزاء، وعزز ماهر أبو الأبيار الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، إلا أن الصداقة قلص الفارق في الوقت بدل الضائع بواسطة ناصر العروسي.

ويرفع خليج سرت بهذا الفوز رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع، ليخوض ملحق البقاء في الدوري الممتاز، فيما توقف الصداقة عند 21 نقطة في المرتبة الخامسة.

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