الدوري الليبي الممتاز … بثلاثية خليج سرت يعبر الصداقة

سرت 15 مايو 2022 (وال) تمكن فريق خليج سرت من عبور ضيفه الصداقة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ 18 من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية الملعب البلدي في مدينة سرت.

المباراة التي جرت – أمس السبت – انتهى شوطها الأول بتقدم فريق خليج سرت بثنائية نظيفة، فضلاً على أن الأهداف جاءت بواسطة ( علي بالقايد ) في الدقيقة الـ 13 ، في حين عزز تقدم الخليج بالهدف الثاني اللاعب الأمريكي (ونستون )،وذلك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ 45 .

هذا وقد أشهر حكم اللقاء ( محمد الهوني ) قبل انتهاء الشوط الأول الكرت الأحمر لحارس الصداقة ( إبراهيم مصباح )، وذلك بعد عرقلته للاعب خليج سرت، وذلك عند الدقيقة الـ 42 .

في الشوط الثاني، كثف الخليج من تقدمه على مرمى الصداقة، باحثاً عن زيادة الأهداف، وعند مطلع الدقيقة الـ 89 تمكن التونسي ( ماهر بولبيار ) بتصويبة زاحفة مضاعفة النتيجة بالهدف الثالث، هذا وقلص الصداقة فارق النتيجة بواسطة لاعبه ( ناصر العروسي ) في الدقيقة الـ3+90 .

وبهذا الفوز، أصبح رصيد خليج سرت (14) نقطة محتلاً الترتيب ما قبل الأخير، في حين تجمد رصيد الصداقة عند النقطة الـ 21 نقطة، محتلاً بها المرتبة الخامسة. (وال ـ سرت) س إ

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