للمرة الـ15 في تاريخه.. الأهلي المصري يبلغ نهائي أبطال أفريقيا

صعد الأهلي المصري إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما عاد بالتعادل أمام مضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدفين لمثلهما، مستفيداً من فوزه الكبير ذهاباً برباعية دون مقابل.

افتتح أحمد عبد القادر أول أهداف الأهلي في الدقيقة 2، وعدّل أحمد قندوسي النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 45، وأضاف رياض بن عياد الهدف الثاني لوفاق سطيف في الدقيقة 61، إلا أن محمد شريف سجل هدف التعادل للأهلي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتأهل الأهلي بعد فوزه بمجموع المباراتين بستة أهداف مقابل هدفين، ليضرب موعداً مع الوداد المغربي في نهائي المسابقة الذي سيقام على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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