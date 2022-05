الأخضر ودارنس يتعادلان والتحدي يحسم مواجهة التعاون في الممتاز

تقرير 218

حسم التعادل من دون أهداف مواجهة دارنس أمام الأخضر، على ملعب درنة، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى من الممتاز.

وحاول الفريقان الوصولإلى الشباك في أكثر من مناسبة، إلا أن الفرص لم تكن خطرة بالشكل المطلوب، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، حيث فقد الأخضر فرصة اقتلاع المركز الثاني لكنه ضمن المركز الثالث المؤهل إلى الدور السداسي، فيما رفع دارنس رصيده إلى ثماني عشرة نقطة في المركز الثامن للمجموعة ضامناً البقاء الموسم المقبل.

وحقق التحدي انتصاراً مهماً على التعاون بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى على ملعب المرج.

حيث أحرز أحمد مكاري الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وعزز أحمد العبار التقدم للتحدي بحلول الدقيقة الثامنة عشرة، وقلص التعاون الفارق في الدقيقة التاسعة والعشرين من علامة الجزاء عن طريق عمر شحات، وتقدم التحدي بالهدف الثالث والذي جاء بالخطأ في مرمى التعاون عبر عمر شحات، قبل أن يسجل محمد أبو راوي الهدف الرابع في الدقيقة الحادية والسبعين، إلا أن الشامخ القذافي قلص الفارق للتعاون في الوقت بدل الضائع.

وضمن التحدي بقاءه في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى سبع عشرة نقطة في المركز السابع ضمن فرق المجموعة الأولى، فيما احتل التعاون المركز السادس متوقفاً عند عشرين نقطة.

