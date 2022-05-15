نهضة بركان يواجه مازيمبي في نصف نهائي الكونفدرالية

يأمل نهضة بركان المغربي في قلب خسارته ذهاباً بهدف أمام مازيمبي الكونغولي، عندما يستضيفه الأحد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان نهضة بركان قد تلقى هدفاً متأخراً في لوبومباشي، حيث يسعى الفريق البرتقالي لإبقاء اللقب مغربياً للموسم الثالث على التوالي، بعدما تُوج به عام 2020 لأول مرة في تاريخه، ثم حصد مواطنه الرجاء البيضاوي اللقب في الموسم الماضي.

ويدرك البراكنة أن المباراة ستكون صعبة للغاية ضد فريق صعب المراس، لكنهم يطمحون إلى قلب الطاولة على أرضهم وبين جماهيرهم في الملعب البلدي للمدينة الشمالية الشرقية للمغرب.

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