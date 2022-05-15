رغم الفوز.. الأهلي طرابلس يودع منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية

ودع الأهلي طرابلس بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، رغم فوزه على أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي بهدف دون رد اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي المسابقة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 88، ليسجل بعد تسديدة متقنة من علي أبو عرقوب، إلا أن هذه النتيجة لم تكفِ الأهلي طرابلس للتأهل، في ظل فوز النادي الجنوب أفريقي بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

وسينتظر أورلاندو بيراتيس الفائز من مواجهة فريقي نهضة بركان المغربي ومازيمبي الكونغولي، لملاقاته في المباراة النهائية المزمع إجراؤها في التاسع والعشرين من مايو الجاري.

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