إنتر يفوز على كالياري ويحافظ على حظوظه بالتتويج

أجل إنتر حسم لقب الدوري الإيطالي حتى الأسبوع القادم، بعد فوزه على كالياري بنتيجة 3-1، مساء الأحد على ملعب سردينيا أرينا، ضمن الجولة 37 من السيري أ.

سجل لإنتر ماتيو دارميان في الدقيقة 25 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 51 و 84 على التوالي، بينما سجل ليكوجيانيس هدف كالياري في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز وصل إنتر للنقطة 81، بفارق نقطتين عن ميلان متصدر الدوري، ليبقي على حظوظه قائمة في التتويج في الأسبوع الأخير من الدوري، فيما زادت صعوبة المهمة على كالياري المهدد بالهبوط، والذي يحتل المركز 18 برصيد 18 نقطة.

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