مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل أمام وست هام

تعادل مانشستر سيتي بصعوبة مع وست هام في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب لندن الأولمبي.

وتقدم وست هام في الدقيقة 24 بواسطة “جارود بوين” ، وعاد اللاعب ذاته لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 45 منهيًا الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وعاد السيتزن في الشوط الثاني من بعيد، حيث قلص الفارق عبر جاك غريليتش بعد أربع دقائق، قبل أن يعدل فلاديمير كوفال النتيجة بالخطأ في مرماه بحلول الدقيقة 69.

يُشار إلى أن هذا التعادل أرجأ تتويج السماوي باللقب حيث رفع رصيده بفارق أربع نقاط عن ليفربول الذي سيواجه الثلاثاء ساوثهامبتون؛ سعيًا لتقليص فارق النقاط إلى نقطة واحدة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية