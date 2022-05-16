منتخب الرماية يحرز الترتيب الرابع لبطولة أفريقيا المفتوحة

احتل المنتخب الوطني للرماية المركز الرابع ضمن بطولة أفريقيا المفتوحة لرماية الأطباق المروحية التي تقام في القاهرة.

وجاء المنتخب الوطني رابعا بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب البريطاني الذي احتل المركز الثالث، فيما جاءت إيطاليا في المركز الأول، والمنتخب المصري المضيف في المركز الثاني.

وتأتي مشاركة منتخبات إيطاليا وإنجلترا والتشيك ببطاقة دعوة من الاتحاد الأفريقي للعبة؛ وذلك لغرض تطوير البطولة مستقبلاً.

وشاركت في البطولة تسع دول أفريقية وبعض المنتخبات الأوروبية كما خاض المنافسات قرابة 250 لاعبًا.

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