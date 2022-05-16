إيفرتون يخسر على أرضه أمام برينتفورد

خسر إيفرتون على ملعبه غاديسون بارك أمام ضيفه برينتفورد بنتيجة 2-3، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل دومنيك كالفيرت ليوين الهدف الأول في الدقيقة العاشرة لأصحاب الأرض، وعدل شيموس كولمان النتيجة لبرينتفورد في الدقيقة 37 بالخطأ في مرماه، وسجل البرازيلي ريتشارليسون الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من علامة الجزاء.

وعاد “يوان ويسا” لمعادلة الكفة للضيوف بحلول الدقيقة 62، وبعد دقيقتين أضاف ريكو هنري الهدف الثالث لبرينتفورد، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الـ 11.

وبهذه النتيجة، توقف إيفرتون عند 36 نقطة في المركز السادس عشر حيث يطمح للبقاء الجولة الأخيرة ضمن مصاف صفوة البريمرليغ.

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