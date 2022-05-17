سامبدوريا يهز شباك الفيولا برباعية

تغلب سامبدوريا على ضيفه فيورنتينا برباعية مقابل هدف على ملعب ماراتسي ضمن الجولة 37من السيريا آ .

وجاءت أهداف السامب عبر كل من أليكس فيراري في الدقيقة السادسة عشر، وعزز فابيو كوارياريلا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 30، وأضاف مورتن تورسبي الهدف الثالث بحلول الدقيقة 71، وسجل عبد الحميد صابري الهدف الرابع في الدقيقة 84، وقلص نيكولاس غونزاليس الفارق للفيولا من علامة الجزاء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 36 نقطة في المرتبة 16، فيما توقف الفيولا عند 59 نقطة في المركز السابع.

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