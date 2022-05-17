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لاتسيو يعود بتعادل ثمين أمام يوفنتوس

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد لاتسيو بتعادل ثمين أمام مضيفه يوفنتوس بهدفين لمثلهما خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو ،ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

تقدم دوسان فلاهوفيتش للبيانكونيري في الدقيقة 10، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 36، إلا أن لاتسيو تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 51 عبر مدافع اليوفي أليكس ساندرو بالخطأ في مرماه، قبل أن يسجل ميلينكوفيتش سافيتش التعادل في الوقت بدل الضائع.

يُذكر أن هذه المباراة هي الأخيرة لنجم يوفنتوس باولو ديبالا في تورينو حيث سيغادر الفريق نهاية الموسم.

بهذا التعادل؛ رفع يوفنتوس رصيده إلى 70 نقطة في المرتبة الرابعة، فيما رفع لاتسيو نقاطه إلى 63 في المركز الخامس.

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قناة 218 الليبية

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