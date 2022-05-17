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الاتحاد الأفريقي يفرض عقوبات على الأهلي طرابلس والاتحاد

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عقوبات على كلٍّ من رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، محمود عبودة، وأيضًا على نادي الأهلي طرابلس، بعد انتهاء مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر الكاف إيقاف عبودة، رئيس نادي الاتحاد لمدة 6 أشهر من جميع الأنشطة المتعلقة بالاتحاد الأفريقي وتغريمه بمبلغ 10 آلاف دولار بداعي تلفظه ضد الحكم واتهامه بالفساد بعد مباراة فريقه ضد الأهلي طرابلس.

كما نالت نادي الأهلي طرابلس غرامة قدرها 10 آلاف دولار؛ للسماح للجمهور بدخول ملعب مباراته أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، دون موافقة الاتحاد الأفريقي، بخلاف غرامة أخرى بقيمة 8 آلاف دولار نتيجة السلوك غير الرياضي للجماهير واستخدام الألعاب النارية.

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قناة 218 الليبية

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