مراسل “وال”: رسميًا اعتماد عضوية ليبيا في الاتحاد الدولي للعبة الكيوشنكاي

تونس 17 مايو 2022 (وال)- كشف رئيس الاتحاد الليبي للكيوشنكاي الشبهان عبدالسلام الشهيبي لمراسل “وال”، رسميًا عن الاتفاق على اعتماد عضوية ليبيا بشكل رسمي قي الاتحاد الدولي للعبة، بعد تسديد رسوم الانتساب بشكل نهائي.

تصريحات الشهيبي جاءت خلال لقاءه يوم أمس بالعاصمة التونسية مع رئيس الاتحاد الدولي للعبة في تونس، خلال مشاركته في معسكر دولي، وعقد اجتماع مع رئيس الاتحاد العربي بصفته عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي، بهدف دراسة إمكانية عمل بطولة العربية في ليبيا.

وأوضح الشهيبي أن مشاركته في الاجتماع، كان بهدف تأسيس الاتحاد الأفريقي للعبة، وأنه تم التوقيع على اتفاقية عمل وتآخي مع الاتحاد التونسي، من شأنها تطوير لعبة الكيوكوشنكاي في ليبيا، وتبادل الخبرات بين البلدين. (وال) م ب/ ر ت

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