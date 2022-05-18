ضد رغبة الأهلي.. الكاف يحسم موقعة نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اعتماد ملعب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي.

وأشار الكاف، في بيان رسمي، إلى أن ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء سيحتضن رسميًا النهائي بين الأهلي والوداد في الثلاثين من مايو الجاري.

وجاء اختيار الملعب من قبل الكاف بعد انسحاب السنغال من استضافة النهائي الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد أرسل احتجاجًا رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي على خوض المباراة النهائية في المغرب، وذلك بعدما قرر الكاف الملعب بعد مباراتي ذهاب نصف النهائي والتي كان الوداد يعد من طرفها.

ويخوض الأهلي النهائي الثالث على التوالي في أبطال أفريقيا حيث يتطلع لحصد اللقب للمرة 11، فيما يطمح الوداد لنيل البطولة الثالثة أفريقيًا.

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