غدا الخميس ختام منافسات الدرجة الثانية وتحديد المتأهلين

بنغازي 18 مايو (وال) ـ تختتم يوم غد الخميس 19/5/2022، منافسات دوري الدرجة الثانية بالاتحاد الفرعي بنغازي.

وسيكون ذلك بمشاركة أحد عشر فريقا يصعد منها ثلاث فرق تدخل تصفيات الصعود للدرجة الأولى في دوري من مرحلة واحدة نهاية الأسبوع القادم رفقة أندية الاتحاد الفرعي سرت المتأهلة وهي خليج إجدابيا ،راسكو من رأس لانوف، اللبة من جالو والهوارية من الكفرة، يصعد مباشرة للدرجة الأولى صاحبا الترتيب الأول والثاني.

ستنطلق منافسات يوم الخميس ، جميعها على تمام الساعة الرابعة مساء، حيث يلتقي على ملعب شهداء بنينا فريقي المجاهد والنجم الساحلي، وعلى الملعب الجانبي فريق أطلس يلتقي قاريونس وفوق أرضية ملعب المرج يستقبل السلفيوم فريق الرجمة، وملعب نادي النصر يستقبل الإصرار والنهر أما بالنسبة للمتصدر خالد بن الوليد أول المتأهلين، سيقابل فريق الحرية على ملعب فتحي الجوهرة. (وال ـ بنغازي) ف ح

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