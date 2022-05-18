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نهائي مرتقب بين فرانكفورت ورينجرز في اليوروباليغ.. الليلة

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسدل الستار سهرة الليلة على أحد أكثر المواسم إثارة في تاريخ مسابقة الدوري الأوروبي، عندما يلتقي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع فريق غلاسكو رينجرز الاسكتلندي في المباراة النهائية للبطولة على ملعب سانشيز بيثخوان بمدينة إشبيلية الإسبانية.

وعلى مدار النسخ الـ 12 الماضية، لم يسبق لأي فريق من ألمانيا أو اسكتلندا أن توج باللقب ولكن الفائز في مباراة الغد سيتوّج بلقبه الثاني في البطولات الأوروبية، حيث سبق لآينتراخت التتويج بلقب هذه البطولة بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأوروبي) عام 1980، كما سبق لرينجرز التتويج بلقب بطولة كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس في 1972.

وفي ظل المستويات التي قدمها الفريقان في طريقهما نحو النهائي؛ يصعب التكهن بنتيجة اللقاء التي تحسم مقعدًا في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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قناة 218 الليبية

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