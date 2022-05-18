الأولمبي يتصدر فرق التجمع الأول لكرة اليد

بنغازي 18 مايو 2022 (وال)- تصدر فريق الأولمبي لكرة اليد؛ فرق التجمع الأول لبطولة دوري الدرجة الأولى للموسم 2021 – 2022، عقب فوزه في 4 مباريات وتعادلا وحيدا جمع خلالها 14 نقطة مسجلا 130 هدفًا، واستقبلت مرماه 106 هدفًا.

وجاء ثانيًا فريق قاريونس الذي جمع 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر، بينما حل في الترتيب الثالث فريق دارنس خلفه رابعًا فريق الأخضر، ويقبع فريق نجوم المرج أسفل الترتيب بأربع نقاط لفقدانه جميع مبارياته الأربعة. (وال) ف ح/ ر ت

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