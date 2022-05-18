إدارة الرجاء المغربي تقرر الاستقالة الجماعية

قررت إدارة نادي الرجاء الرياضي الاستقالة الجماعية بعد انتهاء الموسم الجاري، والدعوة لعقد الجمعية العمومية لتعيين مجلس إدارة جديد.

وجاءت استقالة إدارة النادي البيضاوي بعد انعقاد اجتماع طارئ تم التوصل خلاله إلى قرار الاستقالة الجماعية عقب نهاية الموسم، وتأتي الاستقالة بعد تراجع نتائج الفريق والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.

وتواجه الإدارة انتقادات لاذعة من جمهور الفريق بعد الخسارة أمام سريع وادي زم في البطولة المغربية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي.

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